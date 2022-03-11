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Мошенник списали у жителя Ростовской области 1,6 млн рублей

Мошенник списали у жителя Ростовской области 1,6 млн рублей
Житель Семикаракорска стал жертвой мошенников. Телефонные аферисты списали со счета мужчины 1,6 миллионов рублей.

Жителю Дона позвонил неизвестный и предложил инвестировать в акции, чтобы потом получить прибыль. Голос на том конце трубки сообщил мужчине, что ему нужно скачать мобильное приложение, открыть брокерский счет и перевести на него деньги. Потерпевший, словно одурманенный, послушал звонившего и выполнил его указания.

После проведения всех операций, мужчина стал перечислять деньги в течение нескольких месяцев на свой кошелек, а когда решил забрать заработанную прибыль, то личный аккаунт оказался заблокированным, а звонящие номера стали недоступны.

В ГУ МВД по Ростовской области отметили, что по факту происшествия завели дело по статье "Мошенничество".
Фото: pixabay.com
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