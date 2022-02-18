В Ростовской области телефонный мошенник «развел» мужчину более чем на 1 млн рублей

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В Ростовской области 42-летний мужчина перевел телефонному мошеннику более 1 миллиона рублей. Происшествие случилось в Каменском районе.Жителю Дона позвонил неизвестный и предложил инвестировать деньги в проект, чтобы потом получить доход. Мужчина заинтересовался и, словно зачарованный, выполнил все указания звонившего. Он оформил на свое имя кредит и отправил все свои деньги на счет, указанный мошенником. Сумма ущерба составила 1 105 800 рублей.Когда звонивший перестал отвечать, житель Каменского района написал заявление в полицию. Правоохранители по факту случившегося завели уголовное дело по статье «Мошенничество».