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В Ростовской области телефонный мошенник «развел» мужчину более чем на 1 млн рублей

В Ростовской области телефонный мошенник «развел» мужчину более чем на 1 млн рублей
В Ростовской области 42-летний мужчина перевел телефонному мошеннику более 1 миллиона рублей. Происшествие случилось в Каменском районе.

Жителю Дона позвонил неизвестный и предложил инвестировать деньги в проект, чтобы потом получить доход. Мужчина заинтересовался и, словно зачарованный, выполнил все указания звонившего. Он оформил на свое имя кредит и отправил все свои деньги на счет, указанный мошенником. Сумма ущерба составила 1 105 800 рублей.

Когда звонивший перестал отвечать, житель Каменского района написал заявление в полицию. Правоохранители по факту случившегося завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
Фото: yakutia-daily.ru
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