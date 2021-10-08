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Ростовчанина развел лжесотрудник банка на 390 тысяч рублей

Ростовчанина развел лжесотрудник банка на 390 тысяч рублей
Житель Ростова стал жертвой лжесотрудника банка. Случай телефонного мошенничества произошел в Советском районе города.

Местному жителю поступил звонок с неизвестного номера телефона. На другом конце провода мужчина представился сотрудником банка. Он сообщил, что с его счетом происходят сомнительные операции. После этого собеседник предложил обезопаситься и попросил номер карты и пароль из смс-сообщения.

Обеспокоенный ростовчанин выполнил все указания. После этого с его счета списали 390 тысяч рублей.

Ростовчанин написал заявление в полицию. По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».
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