Ростовчанина развел лжесотрудник банка на 390 тысяч рублей

Житель Ростова стал жертвой лжесотрудника банка. Случай телефонного мошенничества произошел в Советском районе города.Местному жителю поступил звонок с неизвестного номера телефона. На другом конце провода мужчина представился сотрудником банка. Он сообщил, что с его счетом происходят сомнительные операции. После этого собеседник предложил обезопаситься и попросил номер карты и пароль из смс-сообщения.Обеспокоенный ростовчанин выполнил все указания. После этого с его счета списали 390 тысяч рублей.Ростовчанин написал заявление в полицию. По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».