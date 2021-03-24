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Ростовчанина "развел" телефонный мошенник на 465 тыс рублей

Ростовчанина "развел" телефонный мошенник на 465 тыс рублей
В Ростове телефонный мошенник размел мужчину на 465 тысяч рублей. Жертвой лже-сотрудника банка стал ростовчанин из Ворошиловского района.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, работник якобы кредитной организации позвонил горожанину и сообщил, что с его счетом происходят подозрительные операции.

Когда мужчина подтвердил, что не совершал подобных транзакций, лжесотрудник предложил провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов денежных средств.

Он сделала в точности все, как велел ей голос на том конце трубки: назвал номер карты и сообщила смс-код. После этого с его счета списали 465 тысяч рублей. Поняв, что произошло, ростовчанин обратилась в полицию.

Не исключено, что горожанину звонил человек из мест не столь отдаленных. Ведь ни для кого не секрет, что на зонах организовывают такие «колл-центры» и «разводят» людей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Кража".

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