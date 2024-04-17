На Ростов обрушится мощная магнитная буря 18 апреля

Фото: Rostov.ru

Жителей Ростова ожидает мощная магнитная буря 18 апреля. Информацию об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По прогнозам синоптиков, буря началась еще около полуночи 17 апреля и закончилась в 03:00. Геомагнитные удары атаковали землю по силе в 5 баллов. Уже в четверг 18 апреля метеозависимым людям снова придется нелегко. Удары по силе в 4 балла атакуют землю. Магнитная буря продлится с 03:00 до 12:00.В этот период метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Чтобы самочувствие оставалось в норме, рекомендуется не перетруждаться от отказаться от вредной пищи.