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На Ростов обрушится мощная магнитная буря 18 апреля

На Ростов обрушится мощная магнитная буря 18 апреля
Жителей Ростова ожидает мощная магнитная буря 18 апреля. Информацию об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

По прогнозам синоптиков, буря началась еще около полуночи 17 апреля и закончилась в 03:00. Геомагнитные удары атаковали землю по силе в 5 баллов. Уже в четверг 18 апреля метеозависимым людям снова придется нелегко. Удары по силе в 4 балла атакуют землю. Магнитная буря продлится с 03:00 до 12:00.

В этот период метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Чтобы самочувствие оставалось в норме, рекомендуется не перетруждаться от отказаться от вредной пищи.
Фото: Rostov.ru
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