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Модель Playboy из Ростова поделилась с подписчиками соблазнительным фото

Модель Playboy из Ростова поделилась с подписчиками соблазнительным фото
Модель из Ростова Лиза Кей показала подписчикам эротическую фотографию. Кадр появился на её страничке в социальной сети «Инстаграм».

Девушка позирует перед объективом фотографа полностью обнажённая. При этом она как бы скромничает и прикрывает руками голую грудь. Это, стоит отметить, ничуть не уменьшает сексуальности фотографии.

- Пользуясь случаем, хочу сказать, насколько сильно я благодарна подписчикам за любовь и поддержку, - написала Лиза.

Модель игриво смотрит в камеру своими голубыми глазами. Сейчас она находится в Майами, куда впервые приехала пару дней назад. До этого девушка была в Лос-Анжелесе, где активно занималась съёмками.

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