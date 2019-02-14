Модель Playboy из Ростова поделилась с подписчиками соблазнительным фото



Модель из Ростова Лиза Кей показала подписчикам эротическую фотографию. Кадр появился на её страничке в социальной сети «Инстаграм».



Девушка позирует перед объективом фотографа полностью обнажённая. При этом она как бы скромничает и прикрывает руками голую грудь. Это, стоит отметить, ничуть не уменьшает сексуальности фотографии.



- Пользуясь случаем, хочу сказать, насколько сильно я благодарна подписчикам за любовь и поддержку, - написала Лиза.



Модель игриво смотрит в камеру своими голубыми глазами. Сейчас она находится в Майами, куда впервые приехала пару дней назад. До этого девушка была в Лос-Анжелесе, где активно занималась съёмками.