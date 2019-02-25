Модель Playboy из Ростова поделилась эффектным снимком в купальнике



Звезда журнала Playboy из Ростова показала соблазнительное фото в белом купальнике. Модель Лиза Кей сейчас отдыхает на пляже в Майами. Девушка сказала, что считает это место весёлым, но очень странным.



- Оно похоже на пост-апокалиптический мир Барби: здесь всё розовое, и пальмы растут повсюду, - написала Лиза. - Но при этом тут люди в сумасшедших солнцезащитных очках, на складах проходят вечеринки, где все девушки покрыты шипами и чёрной кожей.



Судя по кадру, модель решила присоединиться к миру Барби: она надела эффектный белый купальник и отправилась на песочный берег Атлантического океана. Лиза Кей уже делилась с подписчиками несколькими фотографиями из Майами — она приехала туда две недели назад.