Ростовская модель Playboy поделилась пикантной фотографией



Модель Playboy из Ростова-на-Дону Лиза Кей поделилась с подписчиками интимным фото. Обнажённая девушка сидит в постели и прикрывается белой простынёй.



Хоть в кадре и не видно голой груди и прочего, это не умаляет сексуальности снимка. Девушка (особенно модель) должна быть желанной, и не демонстрируя свои «прелести». Если просмотреть фото, выложенные Лизой в Сеть, то вы не увидите ни одного, где она запечатлена полностью нагой.



Напомним, с 19 лет девушка работает моделью в Калифорнии. Она переехала в Америку из Ростова и теперь снимается для Playboy.