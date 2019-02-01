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Ростовская модель Playboy поделилась пикантной фотографией

Ростовская модель Playboy поделилась пикантной фотографией
Модель Playboy из Ростова-на-Дону Лиза Кей поделилась с подписчиками интимным фото. Обнажённая девушка сидит в постели и прикрывается белой простынёй.

Хоть в кадре и не видно голой груди и прочего, это не умаляет сексуальности снимка. Девушка (особенно модель) должна быть желанной, и не демонстрируя свои «прелести». Если просмотреть фото, выложенные Лизой в Сеть, то вы не увидите ни одного, где она запечатлена полностью нагой.

Напомним, с 19 лет девушка работает моделью в Калифорнии. Она переехала в Америку из Ростова и теперь снимается для Playboy.

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