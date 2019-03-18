Модель Playboy из Ростова показала, какой была в 14 лет



Звезда Playboy из Ростова Лиза Кей показала, какой была десять лет назад. На своей странице в соцсети девушка опубликовала фото, где она запечатлена в возрасте 14 лет.



- Модель поллариод из Ада, - шутит модель. - Я абсолютно не понимаю, о чём думала, когда отправляла это в мировые агентства.



Лиза добавила, что в том возрасте постоянно говорила, что толстая, маленькая и, вообще, моделью никогда не станет. Затем она написала, что никто не рождается идеальным и каждая девушка переживает период «гадкого утёнка».



Кей уверена, что сейчас «Инстаграм», а также все люди неестественные, «фейковые». Она посоветовала не забывать, что за каждым гламурным селфи стоит долгий путь тяжёлой работы и веры.