Многострадальный дом на Мечникова в Ростове начали сносить

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону начали сносить многострадальный дом на Мечникова. На участке жители заметили рабочих, сообщает Donday.ru со ссылкой на жителей района.Постройку на Мечникова, 53 признали аварийной еще в 2024 году. В 2018-м он был расселен, а само здание пообещали снести. Заброшенное место сразу же облюбовали лица, не имеющие определенного места жительства.Через семь лет после решения демонтировать здание работы не начались. А сроки их выполнения были продлены. За последние шесть лет здание горело неоднократно. Только в октябре прошлого года постройка вспыхнула дважды. Вероятно, зачинщиками были те, кто там оставался.Тогда люди начали массово жаловаться, ведь огонь мог перекинуться и на чужие дома. Главой города было принято решение закрыть здание от маргиналов. В разработке был проект по сносу домов № 53 и № 51 на той же улице.Здание не успели снести до конца лета 2025 года. На месте заметили рабочих только сейчас. Как скоро демонтаж завершат, пока не ясно. Участок огражден предупредительной лентой.