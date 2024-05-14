В Ростове рухнуло заброшенное здание на Суворова

Фото: дондей

В центре Ростова произошло обрушение стены заброшенного дома по адресу: улица Суворова, 7. По словам местных жителей, аварийная конструкция обрушилась ещё 11 мая. Часть стены отвалилась и упала на территорию пятиэтажного дома, не задев его.Удивительно, что на месте опасной постройки нет забора, и любой желающий может туда попасть. Более того, на месте старой «заброшки» местные жители устроили парковку. В любой момент часть дома может снова обвалиться и упасть на дорогие иномарки. Если там окажутся люди, жертв точно будет не избежать.Сейчас на месте находится администрация Кировского района. Вероятно, аварийное здание решат снести, чтобы оно не представляло опасности для людей, живущих по соседству.Отметим, что заброшенный трёхэтажный дом был построен в 1896 году и признан аварийным в 2018 году. Однако местные власти не спешили его сносить, ожидая, пока конструкция не упадёт на рядом расположенные жилые дома.