Заброшенное здание на Ларина в Ростове обеспечат охраной в 2025 году

Фото: Благоустройство города

В Ростове-на-Дону в 2025 году планируется поставить под охрану здание на улице Ларина. Об этом стало известно из ответа опубликованного на сайте администрации города в разделе «Благоустройство».Жители неоднократно жаловались на состоянии дома № 14, который находится в полуразрушенном состоянии. По их словам, с фасада здания осыпается штукатурка и кирпичи, что представляет опасность для прохожих. Особенно остро проблема стоит в том, что рядом с постройкой расположены школа, детский сад и многоквартирные жилые дома. Это создаёт опасность для детей, которые могут случайно попасть на территорию полуразрушенного здания.Такое состояние здания не только портит облик района, но и может быть опасным для прохожих.В ответ на обращения горожан, вместо того чтобы снести постройку, городские власти, скорее всего, установят патрульный автомобиль и обозначат территорию сигнальной лентой.- С целью исключения угрозы жизни и здоровья граждан меры охранного порядка будут приняты до 2 квартала 2025, - отметили чиновники.Почему нельзя снести опасное строение неизвестно.В 1958 была построена двухэтажка. В 2010 году дом был признан аварийным. Жильцов переселили, а через пять лет было решено снести здание. Но до сих пор этого не произошло.