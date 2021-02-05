«Мисс Россия» Алина Санько показала «леопардовый» образ

«Мисс Россия-2019» из Азова показала новый «горячий» образ. Алина Санько выложила на своей странице в «Инстаграме» фото, вызвавшее восторг у подписчиков.Девушка сфотографировалась в леопардовых штанах и кофте-топике на фоне собственной картины. Сочетание «звериного» костюма и живописи выглядит красиво. Модель даже обнажила свои «когти», демонстрируя маникюр.– Презентую вам одну из самых любимых и кропотливых моих работ – картину «Леопард», - написала девушка под снимком.Поклонники Санько в очередной раз отметили идеальную фигуру модели. По мнению многих подписчиков, леопардовый образ подчеркивает красоту девушки и делает из нее «горячую хищницу».