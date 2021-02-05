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«Мисс Россия» Алина Санько показала «леопардовый» образ

«Мисс Россия» Алина Санько показала «леопардовый» образ
«Мисс Россия-2019» из Азова показала новый «горячий» образ. Алина Санько выложила на своей странице в «Инстаграме» фото, вызвавшее восторг у подписчиков.

Девушка сфотографировалась в леопардовых штанах и кофте-топике на фоне собственной картины. Сочетание «звериного» костюма и живописи выглядит красиво. Модель даже обнажила свои «когти», демонстрируя маникюр.

– Презентую вам одну из самых любимых и кропотливых моих работ – картину «Леопард», - написала девушка под снимком.

Поклонники Санько в очередной раз отметили идеальную фигуру модели. По мнению многих подписчиков, леопардовый образ подчеркивает красоту девушки и делает из нее «горячую хищницу».

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