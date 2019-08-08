«Мисс Россия-2019» из Азова поделилась кадрами с эротической фотосессии



«Мисс Россия-2019» из Азова Алина Санько опубликовала кадры с эротической фотосессии. На видео девушка предстала в откровенном вечернем наряде. Такая запись появилась на странице девушки в «Инстаграме».



Для фотосессии Алина Санько облачилась в красное платье с цветами из бисера. Глубокое декольте и вырез наряда продемонстрировали идеальную фигуру азовчанки. Образ получился ярким и женственным благодаря кудрям и макияжу начинающей модели.



– Завидная невеста, – прокомментировал запись один из поклонников девушки.



Алина Санько победила на конкурсе красоты «Мисс Россия-2019» в апреле. С тех пор жительница Азова стала очень популярной: о ней часто сообщают в прессе, приглашают на телевидения и всевозможные фотосессии. Санько также поборется за корону на конкурсе «Мисс Вселенная».