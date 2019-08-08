Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

«Мисс Россия-2019» из Азова поделилась кадрами с эротической фотосессии

«Мисс Россия-2019» из Азова поделилась кадрами с эротической фотосессии
«Мисс Россия-2019» из Азова Алина Санько опубликовала кадры с эротической фотосессии. На видео девушка предстала в откровенном вечернем наряде. Такая запись появилась на странице девушки в «Инстаграме».

Для фотосессии Алина Санько облачилась в красное платье с цветами из бисера. Глубокое декольте и вырез наряда продемонстрировали идеальную фигуру азовчанки. Образ получился ярким и женственным благодаря кудрям и макияжу начинающей модели.

– Завидная невеста, – прокомментировал запись один из поклонников девушки.

Алина Санько победила на конкурсе красоты «Мисс Россия-2019» в апреле. С тех пор жительница Азова стала очень популярной: о ней часто сообщают в прессе, приглашают на телевидения и всевозможные фотосессии. Санько также поборется за корону на конкурсе «Мисс Вселенная».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.