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«Мисс Россия» из Азова Алина Санько показала платье для конкурса «Мисс мира»

«Мисс Россия» из Азова Алина Санько показала платье для конкурса «Мисс мира»
Донская красавица и обладательница титула «Мисс Россия» из Азова Алина Санько готовится к новому конкурсу. В декабре в Лондоне она представит страну на конкурсе «Мисс мира».

В преддверии состязаний девушка дала пресс-конференцию, на которой рассказала о планах и подготовке к конкурсу. Гвоздем программы стало шикарное платье синего цвета, в котором Санько предстанет перед жюри.

Девушка призналась, что этот наряд они придумывали вместе с дизайнером. Алина хотела, чтобы это было обязательно синее платье, плотно облегающее фигуру.

В этом платье одно плечо Санько обнажено, через второе перекинут синий шлейф, что придает образу сексуальности и закрытости одновременно.

Со 120 соперницами Алина сразится 14 декабря.

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