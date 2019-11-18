«Мисс Россия» из Азова Алина Санько показала платье для конкурса «Мисс мира»



Донская красавица и обладательница титула «Мисс Россия» из Азова Алина Санько готовится к новому конкурсу. В декабре в Лондоне она представит страну на конкурсе «Мисс мира».



В преддверии состязаний девушка дала пресс-конференцию, на которой рассказала о планах и подготовке к конкурсу. Гвоздем программы стало шикарное платье синего цвета, в котором Санько предстанет перед жюри.



Девушка призналась, что этот наряд они придумывали вместе с дизайнером. Алина хотела, чтобы это было обязательно синее платье, плотно облегающее фигуру.



В этом платье одно плечо Санько обнажено, через второе перекинут синий шлейф, что придает образу сексуальности и закрытости одновременно.



Со 120 соперницами Алина сразится 14 декабря.