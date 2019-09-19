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С Днем города азовчан поздравила «Мисс Россия-2019» Алина Санько

С Днем города азовчан поздравила «Мисс Россия-2019» Алина Санько
С Днем города жителей Азова поздравила Алина Санько. Обладательница титула «Мисс Россия-2019» написала в своем микроблоге небольшой пост для земляков.

21 сентября город Азов отмечает 952-й день рождения. Алина Санько, уроженка Азова, поздравила соотечественников с праздником.

- Искренне поздравляю всех азовчан и гостей города, - написала в своем микроблоге в «Инстаграме» Санько. - С днём рождения, Азов!

В комментариях к посту поклонники усыпали красавицу комплиментами и поздравили Азов с праздником.

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