С Днем города азовчан поздравила «Мисс Россия-2019» Алина Санько
С Днем города жителей Азова поздравила Алина Санько. Обладательница титула «Мисс Россия-2019» написала в своем микроблоге небольшой пост для земляков.
21 сентября город Азов отмечает 952-й день рождения. Алина Санько, уроженка Азова, поздравила соотечественников с праздником.
- Искренне поздравляю всех азовчан и гостей города, - написала в своем микроблоге в «Инстаграме» Санько. - С днём рождения, Азов!
В комментариях к посту поклонники усыпали красавицу комплиментами и поздравили Азов с праздником.