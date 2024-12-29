Минобороны РФ: над Ростовской и Брянской областями сбили 2 БПЛА

Фото: Ростов ру.

В Ростовской и Брянской областях были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Согласно данным, предоставленным Министерством обороны, в промежутке с 11:50 до 12:10 ПВО ликвидировала два украинских дрона в воздушном пространстве над регионами.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что один из беспилотников был сбит в Усть-Донецком районе. Предварительная информация свидетельствует о том, что жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.Стоит напомнить, что накануне системы ПВО успешно перехватили 17 беспилотников, следовавших в сторону Ростовской области.