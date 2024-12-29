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Минобороны РФ: над Ростовской и Брянской областями сбили 2 БПЛА

Минобороны РФ: над Ростовской и Брянской областями сбили 2 БПЛА
В Ростовской и Брянской областях были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Согласно данным, предоставленным Министерством обороны, в промежутке с 11:50 до 12:10 ПВО ликвидировала два украинских дрона в воздушном пространстве над регионами.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что один из беспилотников был сбит в Усть-Донецком районе. Предварительная информация свидетельствует о том, что жертв и разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

Стоит напомнить, что накануне системы ПВО успешно перехватили 17 беспилотников, следовавших в сторону Ростовской области.
Фото: Ростов ру.
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