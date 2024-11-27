Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Юрий Слюсарь сообщил о 10 сбитых беспилотниках в Ростовской области

Юрий Слюсарь сообщил о 10 сбитых беспилотниках в Ростовской области
В Ростовской области силами ПВО уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует врио губернатора Юрий Слюсарь.

БПЛА атаковали донской регион в ночь на 27 ноября. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 10 беспилотников в Родионово-Несветайском районе области.

- Пострадавших и разрушений на земле нет, - добавил врио губернатора.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Ростовской области уничтожили 24 дрона. БПЛА сбили в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.