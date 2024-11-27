Юрий Слюсарь сообщил о 10 сбитых беспилотниках в Ростовской области

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В Ростовской области силами ПВО уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует врио губернатора Юрий Слюсарь.БПЛА атаковали донской регион в ночь на 27 ноября. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 10 беспилотников в Родионово-Несветайском районе области.- Пострадавших и разрушений на земле нет, - добавил врио губернатора.Напомним, в ночь на 26 ноября в Ростовской области уничтожили 24 дрона. БПЛА сбили в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.