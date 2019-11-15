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Минобороны потратит около 20 миллионов на техобслуживание спортивных объектов в Ростове

Минобороны потратит около 20 миллионов на техобслуживание спортивных объектов в Ростове
Фото: ugpressa.ru
Подведомственное Минобороны ФАУ «Центральный спортивный клуб Армии» потратит около 20 миллионов на обслуживание и эксплуатацию спортивных объектов в Ростове. Часть денег пойдет на благоустройство административных зданий и казарменно-жилищного фонда.

В настоящее время ЦСКА ищет подрядчика. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Согласно условиям техзадания исполнитель должен обеспечить техническое содержание помещений, а также подвалов, фасадов и других конструкций зданий.

Кроме того, в обязанности подрядчика войдёт наблюдение за состоянием и ремонт водоснабжения, электричества и освещения.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 декабря. Сам аукцион состоится 9 декабря. Контракт с победителем конкурса будет заключён на срок с 16 января 2020 года по 15 января 2021-го.

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