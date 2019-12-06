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На содержание Северного кладбища из бюджета Ростова потратят 20 миллионов рублей

На содержание Северного кладбища из бюджета Ростова потратят 20 миллионов рублей
В Ростове на содержание Северного кладбища потратят 20 миллионов рублей. Услуги заказывает Служба городских кладбищ. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в обязанности подрядчика входит расчистка территории от кустарников и мелколесья, убирать мусор с дороги и тротуаров. Кроме того, исполнитель контракта должен заполнять имеющиеся на кладбище ёмкости водой.

Контракт заключается на год, с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Средства на содержание самого большого кладбища в Европе выделяются из городского бюджета. Конкурс на определение подрядчика состоится 18 декабря.

Добавим, что ростовчане неоднократно жаловались на плохое содержание городского кладбища. Среди основных претензий горожан – скопления мусора и заросли сорняков.

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