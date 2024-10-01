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Мемориальную доску установили погибшему бойцу СВО из Ростовской области

Мемориальную доску установили погибшему бойцу СВО из Ростовской области
Мемориальную доску установили погибшему 38-летнему бойцу СВО из Ростовской области. Памятная табличка Алексею Мусатову появилась в Республике Алтай. Ее повесили на фасаде Александровской школы, в которой учился военный.

После окончания школы Алексей поступил в Алтайский государственный аграрный университет. Однако спустя год вместе с семьёй переехал в Ростовскую область. В донском регионе он прожил более 10 лет.

В октябре 2022 года мужчина подписал контракт и отправился на СВО. Спустя полгода, 23 февраля, он получил смертельное ранение при выполнении приказа.

Бойца посмертно наградили орденом Мужества.
Фото: Соцсети
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