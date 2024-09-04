Мемориальную доску установили погибшему на СВО полицейскому из Зверево

Фото: Администрация города Зверево

В Ростовской области погибшему на СВО 24-летнему полицейскому установили мемориальную доску. Памятная табличка Петру Макарову появилась на фасаде здания школы № 1 в городе Зверево, в которой он учился.С 2019 по 2021 годы молодой человек работал в местном отделении полиции. Осенью 2022-го Петр попал под частичную мобилизацию и отправился на спецоперацию. Он выполнял боевые задачи в ЛДНР и под Херсоном.Жизнь бойца оборвалась 24 июля 2023 года во время исполнения приказа. Петра Макарова посмертно представили к ордену Мужества.