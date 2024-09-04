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Мемориальную доску установили погибшему на СВО полицейскому из Зверево

Мемориальную доску установили погибшему на СВО полицейскому из Зверево
В Ростовской области погибшему на СВО 24-летнему полицейскому установили мемориальную доску. Памятная табличка Петру Макарову появилась на фасаде здания школы № 1 в городе Зверево, в которой он учился.

С 2019 по 2021 годы молодой человек работал в местном отделении полиции. Осенью 2022-го Петр попал под частичную мобилизацию и отправился на спецоперацию. Он выполнял боевые задачи в ЛДНР и под Херсоном.

Жизнь бойца оборвалась 24 июля 2023 года во время исполнения приказа. Петра Макарова посмертно представили к ордену Мужества.
Фото: Администрация города Зверево
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