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В Ростовской области открыли мемориальную доску погибшему на СВО бойцу

В Ростовской области открыли мемориальную доску погибшему на СВО бойцу
В поселке Усть-Донецком Ростовской области установили мемориальную доску погибшему на СВО бойцу. Анатолий Федченко был смертельно ранен при выполнении поставленной задачи.

Молодой человек родился в городе Аксае. Когда Анатолию было два года, его семья переехала в поселок Усть-Донецкий. Парень окончил местную школу № 2, а затем поступил в Ростовское речное училище.

В октябре 2022 года Анатолия Федченко мобилизовали на СВО. Спустя полгода, 23 июня, его жизнь оборвалась. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.
Фото: соцсети/ Администрация Усть-Донецкого поселения
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