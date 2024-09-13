В Ростовской области открыли мемориальную доску погибшему на СВО бойцу

Фото: соцсети/ Администрация Усть-Донецкого поселения

В поселке Усть-Донецком Ростовской области установили мемориальную доску погибшему на СВО бойцу. Анатолий Федченко был смертельно ранен при выполнении поставленной задачи.Молодой человек родился в городе Аксае. Когда Анатолию было два года, его семья переехала в поселок Усть-Донецкий. Парень окончил местную школу № 2, а затем поступил в Ростовское речное училище.В октябре 2022 года Анатолия Федченко мобилизовали на СВО. Спустя полгода, 23 июня, его жизнь оборвалась. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.