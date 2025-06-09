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Донской медик рассказала о самых главных болезнях дачников

Донской медик рассказала о самых главных болезнях дачников

Несмотря на начавшийся дачный сезон, садоводы активно занимаются подготовкой участков, поднимая тяжести и готовя землю к посадке растений. Врач Дарья Мелешко, работающая в Ростовской области, предупреждает, что подобная активность может негативно сказаться на здоровье, о чем она сообщила порталу DonDay.

Наибольшая нагрузка при обработке земли приходится на поясницу, что чревато возникновением протрузий межпозвоночных дисков. Перевозка земли в садовой тележке также представляет собой тяжелый труд. Далее следует процесс формирования лунок и грядок, требующий длительного пребывания в согнутом положении. Врач акцентирует внимание на том, что работа на даче всегда связана с физическими нагрузками, которые могут неблагоприятно отразиться на самочувствии.

Дарья Мелешко подчеркивает, что работа на приусадебном участке может представлять опасность для здоровья из-за интенсивных физических нагрузок, особенно для поясничного отдела позвоночника. Кроме того, дачные работы нередко приводят к общей усталости.

Аллергические реакции также являются распространенной проблемой. Контакт с пыльцой растений, укусы насекомых или использование химических веществ могут стать причиной аллергии, поэтому необходимо всегда иметь при себе антигистаминные средства.

Нередко встречаются случаи тепловых и солнечных ударов, особенно у тех, кто работает на открытом солнце без головного убора и пренебрегает питьевым режимом. Врач рекомендует обязательно надевать головной убор, употреблять достаточное количество жидкости и избегать работы в самые жаркие часы дня.

По словам Дарьи Мелешко, у дачников часто встречаются проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Длительное пребывание в однообразной позе нарушает нормальное кровообращение, увеличивает нагрузку на сердце и может спровоцировать развитие инфаркта миокарда, гипертонического криза или инсульта.

Врач призывает к тому, чтобы работа в саду приносила удовольствие, а не проблемы со здоровьем. Поэтому важно соблюдать режим питья, избегать чрезмерных усилий и не находиться под палящим солнцем в жару.
Фото: Нейросеть
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