Врач из Ростова предупредила о потенциальной опасности популярных в регионе грибов

Фото: нейросеть

Врач из Ростова-на-Дону предупредила о потенциальной опасности популярных в регионе грибов. Медик Дарья Мелешко рассказала порталу DonDay о том, какие грибы могут нанести вред здоровью и что делать в случае отравления.Даже привычные весенние грибы, такие как строчки, сморчки и сморчковые шапочки, могут представлять угрозу для организма.- Хорошо известные и считавшиеся деликатесными грибы способны содержать опасные токсины, воздействующие на кровь, печень и нервную систему, – отмечает Дарья Мелешко.Отметим, что специалисты не рекомендуют собирать грибы вблизи дорог с интенсивным движением или в городских парках, так как они могут содержать соли тяжелых металлов и пестициды.По словам врача, способность грибов накапливать вредные вещества зависит от их вида. Например, сыроежки, маслята и моховики могут накапливать радиоактивный цезий, белые грибы и шампиньоны – ртуть, а черные грузди – медь.В перезревших грибах часто встречаются личинки насекомых и опасные бактерии, такие как кишечная палочка, стафилококк, энтерококк и стрептококк.- Попадая в организм, эти микроорганизмы могут вызвать серьезные инфекционные заболевания, – поясняет Дарья Мелешко.Чтобы избежать негативных последствий, врач советует тщательно подготовить грибы к употреблению: промыть, удалить загрязнения и подвергнуть термической обработке. После этого грибы можно хранить в холодильнике не более суток или заморозить для более длительного хранения.Чаще всего отравления происходят из-за недостаточных знаний о грибах или отсутствия опыта их сбора.Второй распространенной причиной является небрежность при приготовлении грибных блюд.- Грибы готовятся достаточно долго, поэтому некоторые хозяйки сокращают время приготовления, подавая недостаточно обработанный продукт, – отмечает медик.При появлении признаков отравления грибами необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. Важно сообщить врачу, какие грибы и в каком количестве были съедены, способ их приготовления и перечислить людей, употреблявших блюдо.- До приезда скорой помощи необходимо промыть желудок, используя не менее 1,5 литра воды. Также следует принять сорбент и пить много воды, – рекомендует Дарья Мелешко.