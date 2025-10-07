В Ростовской области под колесами машины пострадал пешеход
В Ростовской области под колесами машины пострадал пешеход. Авария произошла 6 октября в поселке Октябрьском Щепкинского сельского поселения.
По имеющейся информации, примерно в 19:00 по улице Советской ехал автомобиль «Нексия». У дома № 32 на дорогу вышел пешеход. Вероятно, водитель не сразу заметил мужчину и сбил его.
Как сообщили в МБУ АР «УПЧС», 24-летний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.