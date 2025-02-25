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Машины батайской компании «Экохаб» продают на аукционе за 4 млн рублей

Машины батайской компании «Экохаб» продают на аукционе за 4 млн рублей
Машины батайского ООО «Экохаб» пытаются продаться с молотка. На аукционе оказались два лота общей стоимостью более 4 миллионов рублей.

На торги выставили «Ленд Ровер Дискавери» 2018 года выпуска и автопогрузчик «Хангчу» 2019 года производства. Внедорожник оценили в 3,5 миллиона рублей, а китайскую спецтехнику – в 750 тысяч рублей.
Заявки на участие в аукционе на «Ленд Ровер» будут принимать с 3 марта по 5 мая. Торги на «Хангчу» уже открыты. Побороться за этот лот можно до 19 марта.

ООО «Экохаб» было зарегистрировано в 2016 году. Компания занималась утилизацией отходов. В сентябре 2023 года Арбитражный суд Ростовской области признал организацию банкротом. Поводом для этого стала задолженность в 12 миллионов рублей.
Фото для иллюстрации: Правительство РО
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