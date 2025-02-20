Землю застройщика из Ростовской области продают за 27 миллионов рублей

Фото: Ростов.Ру

Недвижимость строительной компании ООО «СМУ-9» из Ростовской области выставили на торги. На аукционе оказался участок, который находится под Астраханью в селе Кулаковка.Стоимость лота составляет 27,7 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит почти 184 сотки и здание площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 марта.ООО «СМУ-9» было зарегистрировано в апреле 2015 года. Спустя семь лет работы компания столкнулась с финансовыми трудностями. В апреле 2023-го организацию признали банкротом.