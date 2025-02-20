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Землю застройщика из Ростовской области продают за 27 миллионов рублей

Землю застройщика из Ростовской области продают за 27 миллионов рублей
Недвижимость строительной компании ООО «СМУ-9» из Ростовской области выставили на торги. На аукционе оказался участок, который находится под Астраханью в селе Кулаковка.

Стоимость лота составляет 27,7 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит почти 184 сотки и здание площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 марта.

ООО «СМУ-9» было зарегистрировано в апреле 2015 года. Спустя семь лет работы компания столкнулась с финансовыми трудностями. В апреле 2023-го организацию признали банкротом.
Фото: Ростов.Ру
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