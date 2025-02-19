Сельхозтехнику донского ООО «Ника» выставили на торги за 6 млн рублей

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На торги выставили сельскохозяйственную технику обанкротившегося ООО «Ника» из Ростовской области. Стоимость лота оценили в 6,6 миллиона рублей.С молотка пытаются продать зерноуборочный комбайн немецкой марки TUCANO 430. Он был произведен в 2012 году. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 22 февраля. Сами торги пройдут в этот же день.ООО «Ника» было признано банкротом в ноябре 2023 года. Компания по выращиванию зерновых культур задолжала кредиторам почти 138 миллионов рублей.