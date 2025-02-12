Саженцы сельхозпредприятия из Ростовской области продают за 1,6 млн рублей

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На торги выставили имущество ООО «Крестьянское хозяйство «Руно». На аукционе оказались более 27 тысяч саженцев плодовых растений. Больше половины из них — это виноград (16,6 тысячи). Следом идет вишня (6,8 тысячи) и груша (4,2 тысячи). Стоимость лота оценили в 1,6 миллиона рублей.Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 февраля по 7 марта. Результаты торгов планируют подвести 12 марта.ООО «Крестьянское хозяйство «Руно» было зарегистрировано в 2003 году в селе Куйбышево Ростовской области. Компания успешно функционировала почти 20 лет. В 2021 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями, а в конце 2023-го хозяйство признали банкротом.