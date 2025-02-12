Саженцы сельхозпредприятия из Ростовской области продают за 1,6 млн рублей
На торги выставили имущество ООО «Крестьянское хозяйство «Руно». На аукционе оказались более 27 тысяч саженцев плодовых растений. Больше половины из них — это виноград (16,6 тысячи). Следом идет вишня (6,8 тысячи) и груша (4,2 тысячи). Стоимость лота оценили в 1,6 миллиона рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 3 февраля по 7 марта. Результаты торгов планируют подвести 12 марта.
ООО «Крестьянское хозяйство «Руно» было зарегистрировано в 2003 году в селе Куйбышево Ростовской области. Компания успешно функционировала почти 20 лет. В 2021 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями, а в конце 2023-го хозяйство признали банкротом.