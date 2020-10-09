Во время купального сезона в Ростове погибли три человека

Во время купального сезона утонули три ростовчанина. Об этом 13 октября сообщили в управления по делам ГО и ЧС города.Купальный сезон в 2020 году начался позже обычного из-за ограничительных мер недопущения и борьбы с COVID-19. Официально стартовал купальный сезон 6 июля, но дончане купались еще с тех пор, как только установилась жаркая погода.Несмотря на то, что были подготовлены четыре пляжа, люди все равно лезли купаться в необорудованные места. Так, жертвами водной стихии стали три человека. Утонувшие купались пьяными или в необорудованных местах.Стоит отметить, именно купание в нетрезвом виде и в необорудованных местах являются основными причинами гибели в водоемах.