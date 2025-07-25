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В Ростовской области с начала лета утонули двое детей

В Ростовской области с начала лета утонули двое детей

С начала купального периода в Ростовской области зафиксированы трагические случаи гибели детей на воде – утонули два ребенка.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, с наступлением летнего сезона в водоемах региона погибли 17 человек, включая двоих несовершеннолетних.

В частности, 11 июля группа подростков без присмотра взрослых отправилась на Первомайский пляж в станице Казанской. В тот день там утонули две девочки. Тело одной из утонувших было обнаружено в тот же день, однако поисковые работы по обнаружению второго ребенка продолжались в течение десяти дней.
Фото: Donday
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