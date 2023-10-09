Жители Ростова попросили включить отопление раньше срока

Фото: Ростов ру.

В начале октября в Ростове-на-Дону резко похолодало. Столбики термометров стали опускаться ниже +8 градусов, а сильный ветер только усугублял погодную ситуацию на улице. Ростовчане замерзли в холодных квартирах и попросили власти включить батареи раньше срока.- На улице ночью +4, днём +10 градусов. Можно было бы уже и начинать, не дожидаясь, пока снова потеплеет, - написали ростовчане в соцсетях.Власти сообщили, что город готов к началу отопительного сезона, однако сроков включения батарей пока не назвали. Скорее всего, отопление в домах включат не раньше положенного срока - 15 октября. А вот соцобъекты начнут подключать уже 11 октября. Первыми дадут тепло в детские сады, школы, больницы и т. д.Для того чтобы батареи включили раньше, средняя температура в течение пяти дней не должна подниматься выше +8 градусов. Учитывая, что в Ростове днем температура выше, ждать включения отопления раньше назначенного срока вряд ли придется.