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Жители Ростова попросили включить отопление раньше срока

Жители Ростова попросили включить отопление раньше срока
В начале октября в Ростове-на-Дону резко похолодало. Столбики термометров стали опускаться ниже +8 градусов, а сильный ветер только усугублял погодную ситуацию на улице. Ростовчане замерзли в холодных квартирах и попросили власти включить батареи раньше срока.

- На улице ночью +4, днём +10 градусов. Можно было бы уже и начинать, не дожидаясь, пока снова потеплеет, - написали ростовчане в соцсетях.

Власти сообщили, что город готов к началу отопительного сезона, однако сроков включения батарей пока не назвали. Скорее всего, отопление в домах включат не раньше положенного срока - 15 октября. А вот соцобъекты начнут подключать уже 11 октября. Первыми дадут тепло в детские сады, школы, больницы и т. д.

Для того чтобы батареи включили раньше, средняя температура в течение пяти дней не должна подниматься выше +8 градусов. Учитывая, что в Ростове днем температура выше, ждать включения отопления раньше назначенного срока вряд ли придется.
Фото: Ростов ру.
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