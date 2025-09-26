Новости
Крышу дома на Московской поврежденной осколками БПЛА отремонтируют до конца октября

До конца октября завершат ремонт в доме на Московской/Халтуринском, крыша которого загорелась после атаки беспилотника. Об этом сообщила администрация Ростова-на-Дону.

ЧП случилось вечером 26 августа. После атаки БПЛА в Ленинском районе упали обломки. В домах рядом взрывной волной выбило окна, а крыша дома на Московской 29/20 загорелась. Экстренные службы прибыли на место, пожар быстро локализовали.

К счастью, пострадавших не было. Жителей временно разместили в в школе №55, предоставили еду, воду и все необходимое. Их обеспечат жильем из маневренного фонда на время, пока ведутся ремонтные работы.

Специалистам нужно будет полностью заменить кровлю, кирпичную кладку стен и перекрытия четвертого этажа. Работы планируется закончить до конца октября.

— В соседнем доме выполнят частичную замену стропильной системы и настила кровли, работы начнутся на следующей неделе, — добавили в администрации.

Глава Ленинского района, Юлия Мищук, сообщила, что было подано 26 заявок, и большую часть из них уже удовлетворили.
Фото: Администрация Города Ростова-на-Дону
