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Крупный пожар на рынке в Аксае потушили спустя четыре часа

Крупный пожар на рынке в Аксае потушили спустя четыре часа
Крупный пожар на центральном рынке в городе Аксае потушили спустя четыре часа. Возгорание случилось ночью 16 сентября на проспекте Ленина, 16.

Пламя вспыхнуло около 03:30. Сильный ветер разнес огонь во все стороны. Примерно за час пламя охватило 2 000 квадратных метров, уничтожив 25 торговых павильонов.

На место ЧП приехали более 120 спасателей на 68 единицах техники. Ближе к 07:00 им полностью удалось потушить огонь.

- В происшествии никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Теперь торговцам предстоит подсчитать сумму ущерба. Не исключено, что она может составить десятки миллионов рублей.
Фото: МЧС
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