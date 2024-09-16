Крупный пожар на рынке в Аксае потушили спустя четыре часа

Фото: МЧС

Крупный пожар на центральном рынке в городе Аксае потушили спустя четыре часа. Возгорание случилось ночью 16 сентября на проспекте Ленина, 16.Пламя вспыхнуло около 03:30. Сильный ветер разнес огонь во все стороны. Примерно за час пламя охватило 2 000 квадратных метров, уничтожив 25 торговых павильонов.На место ЧП приехали более 120 спасателей на 68 единицах техники. Ближе к 07:00 им полностью удалось потушить огонь.- В происшествии никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Теперь торговцам предстоит подсчитать сумму ущерба. Не исключено, что она может составить десятки миллионов рублей.