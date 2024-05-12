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Спустя четыре часа в Ростове потушили крупный пожар в двух домах

Спустя четыре часа в Ростове потушили крупный пожар в двух домах
Крупный пожар в Ростове потушили спустя четыре часа. Полностью ликвидировать пламя смогли 12 мая к 00:30.

Огонь в одном из заброшенных домов на улице 6-я Линия вспыхнул накануне вечером, 11 мая. Очевидцы вызвали спасателей. Спустя несколько минут огонь перекинулся на соседний дом. Пламя распространилось на площади порядка 250 квадратных метров.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что для тушения огня привлекли 42 спасателей на 13 спецмашинах. Ликвидировать открытое горение удалось только к 22:05. Чтобы полностью потушить пламя, понадобилось еще пару часов.
Фото: DonDay.ru.
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