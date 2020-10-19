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Ковидный коечный фонд Ростовской области заполнен на 71,9%

Ковидный коечный фонд Ростовской области заполнен на 71,9%

Загруженность коечного фонда в донском регионе составила 71,9%. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Бондарев 21 октября в ходе заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

За время пандемии в регионе сформировали 2 664 коечных места. Из них 1 622 появились на базе инфекционных медицинских учреждений, а 1 042 развернули на месте неинфекционных. За последние две недели коечный фонд увеличился.

- В Ростовской области сформированы 2 999 ковидных койки, из которых 800 свободны. В госпиталях с опасной инфекцией борются 2 155 дончан, - прокомментировал чиновник.

Также Сергей Бондарев отметил, что в регионе организовано 1 787 провизорных коек, среди которых почти 500 свободны. Загруженность составляет 73%.

Напомним, за период пандемии коронавирус выявили у 27 467 жителей Ростовской области. Число ежедневных заболеваний продолжает расти. При этом жертвами коронавируса стали уже 690 дончан. Ситуация в регионе критическая.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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