Ковидный коечный фонд Ростовской области заполнен на 71,9%

Загруженность коечного фонда в донском регионе составила 71,9%. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Бондарев 21 октября в ходе заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.За время пандемии в регионе сформировали 2 664 коечных места. Из них 1 622 появились на базе инфекционных медицинских учреждений, а 1 042 развернули на месте неинфекционных. За последние две недели коечный фонд увеличился.- В Ростовской области сформированы 2 999 ковидных койки, из которых 800 свободны. В госпиталях с опасной инфекцией борются 2 155 дончан, - прокомментировал чиновник.Также Сергей Бондарев отметил, что в регионе организовано 1 787 провизорных коек, среди которых почти 500 свободны. Загруженность составляет 73%.Напомним, за период пандемии коронавирус выявили у 27 467 жителей Ростовской области. Число ежедневных заболеваний продолжает расти. При этом жертвами коронавируса стали уже 690 дончан. Ситуация в регионе критическая.