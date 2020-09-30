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Из-за роста заболевших в Ростове откроют еще один ковидный госпиталь

Из-за роста заболевших в Ростове откроют еще один ковидный госпиталь
Из-за увеличившегося роста заболеваемых коронавирусом в Ростове-на-Дону откроют еще один госпиталь. Об этом 2 октября заявил губернатор Ростовской области на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

Новый ковидный госпиталь развернут на базе Ростовской областной клинической больниц №1. Там смогут расположить до 400 пациентов с COVID-19.

Решение о разворачивании новых коечных мест приняли в связи с ростом показателей по коронавирусу. Изначально было подготовлено 2 664 койки для больных, но почти все они заполнены. По состоянию на 2 октября, заполняемость коек в Ростовской области составляет почти 90%, а загруженность коечного фонда – 60%.

Напомним, в настоящее время ковидные госпитали открыты на базе Городской больницы №1 им. Семашко и больницы №20.

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