Из-за роста заболевших в Ростове откроют еще один ковидный госпиталь

Из-за увеличившегося роста заболеваемых коронавирусом в Ростове-на-Дону откроют еще один госпиталь. Об этом 2 октября заявил губернатор Ростовской области на заседании регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.Новый ковидный госпиталь развернут на базе Ростовской областной клинической больниц №1. Там смогут расположить до 400 пациентов с COVID-19.Решение о разворачивании новых коечных мест приняли в связи с ростом показателей по коронавирусу. Изначально было подготовлено 2 664 койки для больных, но почти все они заполнены. По состоянию на 2 октября, заполняемость коек в Ростовской области составляет почти 90%, а загруженность коечного фонда – 60%.Напомним, в настоящее время ковидные госпитали открыты на базе Городской больницы №1 им. Семашко и больницы №20.