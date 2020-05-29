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На Дону до 19,1% выросла загруженность коечного фонда

На Дону до 19,1% выросла загруженность коечного фонда
Загруженность коечного фонда ковидных госпиталей выросла в Ростовской области. Об этом сообщило донское правительство.

В период с 27 по 31 мая общее количество свободных «ковидных» коек уменьшилось более чем на один процент. Загруженность выросла с 18% до 19,1%.

Сегодня их количество составляет около двух тысяч. В больнице находятся 510 дончан с коронавирусом, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Чуть больше чем за три недели загруженность коечного фонда Ростовской области выросла почти на 10%, а количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией – на 3 244 человека. По состоянию на 31 мая в регионе - 4 758 жителей с COVID-19. Выздоровели за весь период 1 717 дончан, 38 умерли.

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