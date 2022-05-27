Коронавирусом заразились еще 102 человека из Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 102 человека. По данным на 30 мая, большую часть новых пациентов с COVID-19 составили люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 35,3%.Немного меньше, 32,3% инфицированных, - молодежь от 18 до 45 лет. Положительные результаты ПЦР-тестов также получили пенсионеры и дети. По информации регионального правительства, 16,7% случаев заражения составили жители области от 66 до 79 лет. Еще 3,9% - пожилые люди старше 80 лет. Среди несовершеннолетних борьбу с коронавирусом начали 11,8% человек.Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 376 473 человека. Из них 10 930 не смогли побороть инфекцию.