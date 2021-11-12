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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 652 человека

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 652 человека
В Ростовской области растет число инфицированных коронавирусом. За сутки с 14 по 15 ноября диагноз подтвердился у 652 жителей региона.

Среди новых пациентов с COVID-19 большинство составила молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 236 человек (36,2%). Еще 212 заболевших (32,5%) - люди от 46 до 65 лет. На третьем месте по числу зараженных оказались пенсионеры. В числе людей с подтвержденным диагнозом оказались 98 человек (15%) в возрасте от 66 до 79 лет.

Борьбу с инфекцией также начали пожилые и дети. Вирус подхватили 36 пожилых жителей области старше 80 лет и 70 несовершеннолетних. Они составили 5,5% и 10,9% всех зараженных соответственно.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 165 806 человек. По информации регионального правительства, из них 8 176 не смогли побороть опасный вирус.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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