Коронавирус выявили в 45 муниципалитетах Ростовской области за сутки

В Ростовской области COVID-19 заразились жители еще 45 городов и районов. За сутки с 23 по 24 марта в регионе зафиксировали 238 случаев инфицирования. По информации регионального правительства, большинство из них составили ростовчане - в донской столице заболели 93 человека.Пациентами с коронавирусом стали по девять дончан, проживающие в Шахтах, Новочеркасске и Каменском районе. В Белокалитвинском районе и Батайске заразились по семь человек, а в Семикаракорском и Таганроге - по шесть. Положительные тесты на COVID-19 получили по пять человек на территории Неклиновского, Азовского, Тацинского и Тарасовского районов. А в Цимлянском, Сальском, Зерноградском и городе Новошахтинске - по четыре.По три инфицированных выявили в Красносулинском, Зимовниковском, Егорлыкском, Волгодонском, Аксайском, Милютинском и Миллеровском районах, а также в Гуково. В Азове, Зверево, Кагальницком, Дубовском и Матвеево-Курганском борьбу с вирусом начали по два человека. Аналогичная ситуация в Константиновском, Мясниковском, Целинском, Багаевском и Чертковском.Меньше всего заболевших оказались в Усть-Донецком, Октябрьском, Куйбышевском, Боковском, Орловском, Родионово-Несветайском, Песчанокопском районах и городах Донецк, Каменск-Шахтинский, Волгодонск. В этих муниципалитетах вирус подхватили по одному дончанину.За период пандемии в Ростовской области заболели 79 149 человек. Из них 3 447 пациентов ковидных госпиталей скончались от осложнения COVID-19.