За сутки коронавирус выявили в 52 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области коронавирус выявили в 52 городах и районах. За сутки с 20 по 21 января инфекцию подхватили 390 человек, из которых 142 - в Ростове.В Таганроге специалисты зафиксировали 13 новых случаев заражения, в Новошахтинске — 11. По 10 человек заболели в Азовском, Неклиновском районах и городах Шахты и Батайск. В Новочеркасске, Волгодонске и Красносулинском районе пациентами с коронавирусом стали по девять человек, а в Сальском, Миллеровском и Семикаракорском — по восемь.По семь новых инфицированных выявили на территории Гуково, Белокалитвинского, Песчанокопского и Веселовского районов. В Азове, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Кашарском районах диагноз подтвердился у шести человек в каждом муниципалитете. По пять человек заболели в Аксайском, Зерноградском, Волгодонском районах и Зверево.В Егорлыкском и Зимовниковском районах положительные тесты получили по четыре человека. Вирус подхватили и жители Боковского, Верхнедонского, Октябрьского, Морозовского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Шолоховского, Пролетарского и Тацинского районов. Там, как и Орловском, заразились по три человека.На территории Цимлянского, Каменского, Багаевского, Дубовского, Тарасовского и Заветинского районов пациентами с COVID-19 стали по два жителя. Аналогичная ситуация — в Усть-Донецком и Константиновском. Меньше всего новых инфицированных выявлено в Обливском, Ремонтненском, Кагальницком, Советском, Милютинском, Чертковском районах и городе Донецке. В этих муниципалитетах заболели всего по одному человеку.По информации регионального правительства, всего за период пандемии коронавирус выявили у 59 878 жителей. Из них 2 422 не смогли побороть инфекцию.