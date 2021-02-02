COVID-19 за сутки выявили в 48 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 363 человека в 48 городах и районах. Большинство из них - жители донской столицы. За сутки с 3 по 4 февраля в Ростове заразились 135 человек. В Батайске диагноз подтвердился у 13 жителей, а в Сальском и Неклиновском районах инфицированы по 12 человек.В Таганроге пациентами с коронавирусом стали 11 человек. В Шахтах, Новочеркасске, Семикаракорском и Белокалитвинском районах - по 10. Борьбу с инфекцией начали по девять дончан на территории Мясниковского и Красносулинского районов и восемь - в Азовском. Вирус не обошел стороной жителей Новошахтинска и Константиновского района. Там врачи зафиксировали по семь случаев заражения.По шесть заболевших - в Аксайском, Миллеровском, Егорлыкском, Волгодонском районах и городе Гуково, в Пролетарском, Багаевском и Зерноградском - по пять. Инфекцию подхватили по четыре жителя Тацинского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского районов. В Зимовниковском, Тарасовском, Шолоховском выявили по три новых пациента с COVID-19. Аналогичная ситуация - в Ремонтненском, Веселовском, Целинском районах и городе Каменске-Шахтинском.В Милютинском, Боковском районах и Донецке заболели по два человека. Среди новых зараженных оказались и по одному жителю Цимлянского, Усть-Донецкого, Орловского и Кашарского районов. Столько же человек получили положительные тесты на территории Волгодонска, Зверево, Кагальницкого, Верхнедонского, Морозовского, Обливского, Песчанокопского и Советского районов.Всего за период пандемии вирус подхватили 65 166 человек. По информации регионального правительства, 2 733 из них скончались от болезни.