За сутки коронавирус выявили в 48 муниципалитетах Ростовской области

С начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 58 315 жителей Ростовской области. За сутки с 16 на 17 января опасную инфекцию подхватили 394 человека на территории 48 муниципалитетов региона.По информации правительства области, большинство новых зараженных специалисты зафиксировали в донской столице - 137 человек. В Батайске и Новочеркасске заболели по 13 человек, в Волгодонске и Неклиновском районе - по 12. В Новошахтинске пациентами с коронавирусом стали 11 дончан. В Гуково, Таганроге, Миллеровском, Сальском и Красносулинском районах в числе инфицированных оказались по 10 человек. По девять случаев выявили на территории Чертковского, Верхнедонского районов и в городе Шахты.В Каменске-Шахтинском заболели восемь человек, а в Зимовниковском районе - семь. По шесть человек подхватили COVID-19 в Белокалитвинском, Азовском, Волгодонском, Мясниковском районах, а также в Зверево и Азове. В Волгодонском диагноз подтвердился у пяти человек, в Аксайском, Матвеево-Курганском, Боковском, Морозовском и Цимлянском борьбу с коронавирусом начали по четыре человека.По три жителя Куйбышевского, Константиновского, Веселовского районов заболели новым вирусом. Столько же зараженных - в Орловском, Песчанокопском, Милютинском, Ремонтненском, Тарасовском, Семикаракорском и Пролетарском районах. В Багаевском, Кашарском, Обливском, Зерноградском, Усть-Донецком, Октябрьском, Шолоховском, Заветинском - по два случая инфицирования. Меньше всего заболевших оказалось в Дубовском, Каменском районах и городе Донецке. На территории этих муниципалитетов положительные тесты на COVID-19 получили всего по одному жителю.