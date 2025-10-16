За 16 октября в Ростовской области потушили 11 пожаров
За 15 октября в Ростовской области потушили 11 пожаров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Так, спасателей привлекали к ликвидации семи техногенных пожаров. Также пожарные были потушены последствия четырех дорожных аварий.
Всего за сутки было задействовано 80 специалистов на 20 единицах пожарной техники.
Жителей Ростовской области предупреждают, что 16 октября местами в центральных районах региона ожидается пожароопасность пятого класса.