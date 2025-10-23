В Ростове за 65 млн реализуют старинный особняк Давыдова

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону выставлен на продажу исторический дом Давыдова, заявленная стоимость которого составляет 65 миллионов рублей. Соответствующее объявление было размещено на популярной интернет-платформе.Этот старинный дом, расположенный в самом центре города, по адресу ул. Красных Зорь, 141/18, имеет двухэтажную структуру. Общая площадь здания составляет почти 500 квадратных метров, а земельный участок занимает 4 сотки. В цокольном этаже сейчас функционирует паб, а на верхних уровнях размещены офисные площади.В мае 2023 года уже была предпринята попытка реализовать особняк Давыдова. Тогда его ориентировочная цена не превышала 55 миллионов рублей. Тем не менее, на повторных торгах в октябре того же года стоимость возросла до 85 миллионов рублей.Однако, продать здание за указанную сумму не получилось. И вот, исторический объект вновь доступен для приобретения, но уже по цене 65 миллионов рублей.Этот дом был построен известным донским промышленником Парамоновым в конце XIX столетия. Особняк предназначался для проживания управляющего его мельничным хозяйством.В объявлении подчеркивается, что здание прошло реконструкцию и реставрацию. Подлинный кирпич, который использовался при возведении, остался в своем первоначальном виде. Интерьер был немного обновлен, произведена замена оконных и дверных конструкций.В Ростове-на-Дону нередко выставляют на торги исторические здания и старинные дома. К примеру, недавно мы сообщали о продаже векового особняка, известного как «Дом М. Солопова», где в свое время останавливался знаменитый армянский артист В. Папазян.