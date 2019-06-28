Чиновника из Ростовской области заподозрили в плагиате кандидатской работы



Заместитель главы администрации Новочеркасска Константин Хмельницкий большую часть своей диссертации позаимствовал из других источников. Высокий процент плагиата в научной работе чиновника обнаружило вольное сетевое сообщество ученых-исследователей «Диссернет».



«Диссернет» опубликовал новое исследование диссертаций на плагиат. Выяснилось, что кандидатская работа замглавы Новочеркасской администрации, которую он защитил еще в марте 2009 года, имеет высокий процент плагиата из четырех других научных работ. Эти работы защитили еще в 2003 и 2007 годах. Диссертация Хмельницкого была посвящена «Организационно-экономическому инструментарию формирования стратегии развития предприятий электродной промышленности». Из 212 страниц работы только 49 являются более или менее самостоятельно написанным текстом.







Константин Хмельницкий в начале карьеры был ведущим программы одного из городских телеканалов. В администрации Новочеркасска он начал работать в 2005-ом году. Карьера Хмельницкого стремительно пошла вверх после того, как ему была присвоена ученая степень кандидата экономических наук. В 2010 году он занял должность начальника отдела по работе с молодежью администрации города Новочеркасска. В 2018 году уже стал заместителем главы администрации. Среди главных обязанностей Константина Хмельницкого - обеспечение единой финансовой и бюджетной политики города, формирование и исполнение местного бюджета, прогнозирование доходов, оценка налогового потенциала и контроль за целевым использованием денежных средств.



Интересно, что в марте 2019 года Хмельницкому удалось стать одним из победителей федерального конкурса молодых управленцев «Лидеры России». В качестве приза 36-летний автор сомнительной диссертации получил грант в размере одного миллиона рублей. Теперь у него есть возможность поучиться новым управленческим навыкам у одного из высших должностных лиц страны. Кем станет именитый наставник Хмельницкого, пока не известно.