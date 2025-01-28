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Александр Скрябин назначен первым заместителем главы администрации Ростова

Александр Скрябин назначен первым заместителем главы администрации Ростова
В Ростове Александр Скрябин стал первым заместителем главы администрации. Об этом сообщили на сайте пресс-службы городской администрации.

По указу главы региона Юрия Слюсаря на новый пост Александра Скрябина назначили 27 января. Ранее он занимал аналогичную должность в правительстве Ростовской области.

Александр Скрябин окончил Ростовский государственный строительный университет. Имеет ученую степень кандидата технических наук и является доцентом кафедры «Водоснабжение и водоотведение».

Его профессиональный опыт включает работу в «Ростовводоканале», должности заместителя главы администрации Ростова и заместителя председателя Законодательного Собрания области. С 2020 года он работал заместителем губернатора, а с сентября 2023 года стал первым заместителем главы региона.
Фото: Администрация Ростова
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