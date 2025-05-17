Назначили исполняющего обязанности главы администрации Новочеркасска
Назначили исполняющего обязанности главы администрации Новочеркасска. По решению городской думы от 16 мая им стал Виктор Синюгин.
Виктор Синюгин занимал должность первого заместителя главы администрации города.
Ранее главой администрации Новочеркасска был Юрий Лысенко, которого задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Информация о его аресте стала известна 13 мая. Спустя двое суток чиновнику назначили меру пресечения - 2 месяца нахождения в СИЗО.